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Байден запретит бурение нефтяных и газовых скважин на федеральной земле

Мир

Президент США Джо Байден намерен запретить выдачу новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин на федеральной земле.

Байден запретит бурение нефтяных и газовых скважин на федеральной земле

Это станет частью серии его указов, направленных на замедление изменения климата. Но его усилия уже вызвали возмущение даже среди его собственных избирателей.

"Новый президент подпишет указ и объявит мораторий на новый нефтегазовый лизинг федеральных земель и водных ресурсов в среду, — сообщает AP. — Таким образом, Байден выполнит данное в ходе предвыборной компании обещание.  Тем более, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Скотт де ла Вега подписал временный приказ о том же самом на прошлой неделе".

Этот приказ, скорее всего, будет сопровождаться директивой, предписывающей правительству

  • "сохранить 30% всех федеральных земель и водных ресурсов в течение следующего десятилетия" для борьбы с изменениями климата и обеспечением национальной безопасности за счёт строгого регулирования снижения выбросов парниковых газов в США.

Отмечается, что

  • этот указ не будет прямо запрещать новые проекты по ископаемому топливу, поскольку разрешения, выданные администрацией Трампа, но неиспользованные энергетическими фирмами, останутся в силе;
  • он будет распространяться только на федеральные земли — на них приходится около 12 % всей добычи природного газа в США и почти четверть добычи нефти в США, а остальная часть добывается из частных земель, согласно отраслевым данным.

Неподписанный указ уже вызвал бурю возмущений

В некоторых штатах бурение ведется почти исключительно на федеральной земле.

В Нью-Мексико, например, правительство штата берет 50%-ую долю всех федеральных роялти от продажи аренды и прав на бурение, а также от продажи нефти и газа, добываемых на этих землях. Одна продажа аренды в 2018 году составила почти полмиллиарда долларов, или 8% всего бюджета штата.

Республиканский представитель Нью-Мексико Иветт Херрелл немедленно осудила временный приказ администрации Байдена, в то время как лидеры отрасли также высказались против запрета:

"Когда нефтяная и газовая промышленность страдает, это будет иметь огромный волновой эффект, чтобы повлиять на Нью-Мексико, — сказал Райан Флинн, генеральный директор Ассоциации нефти и газа Нью-Мексико, KOB4 News. — Закрытие производства в Нью-Мексико может стоить 60 тысяч рабочих мест и привести к резкому росту спроса на иностранную нефть и газ".

Кроме того, роялти на нефть и газ являются ценным источником дохода для индейских племен, живущих в федеральных резервациях, в то время как доходы от продажи энергии поддерживают те немногие племена, которые действительно добывают и продают нефть и газ.

После того как на прошлой неделе де ла Вега отдал приказ о временной остановке, племя ютов из Юты назвало это "прямым нападением на нашу экономику, суверенитет и наше право на самоопределение."

Экологи рукоплещут

Несмотря на экономические потери "шквал экологических приказов" Байдена был встречен похвалой со стороны активистов-экологов:

"Индустрия ископаемого топлива нанесла огромный ущерб планете. Обзор администрации, если он будет сделан правильно, покажет, что грязные гидроразрывы и бурение должны закончиться навсегда", — сказал Киран Саклинг, исполнительный директор Центра биологического разнообразия AP.

Автор: Ольга Лебедева
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