Рэнд Пол: Импичмент Трампа умер, едва добравшись до Сената

Только пять сенаторов-республиканцев выступили против предложения Рэнда Пола объявить процесс импичмента Дональда Трампа неконституционным.

Таким образом демократам дали понять, что у них не хватит голосов, чтобы осудить бывшего президента.

Во вторник на заседании Сената США Рэнд Пол поставил на голосование предложение прекратить процесс импичмента экс-президенту Трампу на основании того, что Конституция не предусматривает юрисдикции для импичмента президента, который больше не находится на своем посту.

Сенат проголосовал — 55 за, 45 против — за то, чтобы отклонить это предложение. Но для импичмента надо большинство — две трети Сената — или целых 67 голосов.