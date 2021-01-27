Суд удовлетворил иск прокурора Техаса и заблокировал указ Байдена

Федеральный судья поддержал иск генерального прокурора штата Техас и на две недели запретил исполнение распоряжения президента США Джо Байдена по прекращению всех депортаций иммигрантов на 100 дней.

Окружной судья США Дрю Типтон заблокировал замораживание депортации на 14 дней после того, как штат Техас подал в суд, чтобы остановить его вступление в силу.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон объявил о победе, опубликовав в Twitter, что он и его команда остановили "мятежное левое восстание".

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Пакстон подал иск в пятницу, чтобы остановить замораживание депортации, утверждая, что администрация Байдена нарушает "принятые Конгрессом иммиграционные законы":

"Приказ Байдена прямо противоречит американскому законодательству, требующему, чтобы нелегальный иностранец был удален в течение 90 дней после приказа о высылке, — написано в иске. — Неспособность властей страны фактически проконсультироваться с правительством Техаса о мере, которая непропорционально повлияет на штат, является произвольной, капризной, злоупотреблением дискреционными полномочиями или иным образом не соответствует закону - и превышает полномочия агентства".

В иске Техаса также утверждается, что приостановление депортации будет представлять собой "неизбежный и непоправимый ущерб Техасу" как в уголовном, так и в финансовом плане, учитывая протяженную — и частично довольно "пористую" — границу штата с Мексикой.

Напомним, что исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Дэвид Пекоске издал приказ иммиграционным и таможенным органам о "100-дневной паузе в отношении некоторых перемещений, пока Министерство внутренних дел пересмотрит свои приоритеты".

"Хотя пока неизвестно, как президент планирует ответить на юридический вызов Пакстона, у Байдена есть дальнейшие исполнительные приказы относительно иммиграции, запланированные на пятницу, согласно записке переходной команды, — сообщает Reuters. — Ожидается, что он займется переселением просителей убежища и воссоединением семей мигрантов, хотя в записке не было подробно указано, каким именно приказам его предшественников он намерен противостоять".

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