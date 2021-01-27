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Китаянка получила год тюрьмы за сокрытие симптомов COVID

Мир

Гражданка Китая, принимавшая противовоспалительные препараты, чтобы скрыть симптомы COVID-19 во время перелета из США в Китай в марте прошлого года, Пекинским судом приговорена к году тюрьмы "за препятствование профилактике и лечению инфекционных заболеваний".

Китаянка получила год тюрьмы за сокрытие симптомов COVID

Приговор в виде одного года за решеткой и одного года условно был вынесен Ли на еще в октябре, но вердикт был обнародован в китайских СМИ только сейчас.

"Поведение женщины нарушало противоэпидемические правила китайской таможни и департамента гражданской авиации, создавая серьезный риск распространения коронавируса", — говорится в постановлении народного суда в пекинском районе Шуньи.

Злосчастный перелёт

Последние несколько лет Ли жила в Массачусетсе, работая в американской фармацевтической компании "Биоген". Но, как и многие ее соотечественники, она решила вернуться в Китай во время пандемии, очевидно, полагая, что местные власти будут более эффективны в борьбе с болезнью, чем их западные коллеги.

37-летняя женщина почувствовала себя плохо за несколько дней до вылета, но не вернула билеты несмотря на то, что у одного из ее коллег уже был диагностирован коронавирус. Перед посадкой она приняла жаропонижающие препараты, чтобы скрыть симптомы заражения, и совершила перелёт из Бостона в Лос-Анджелес, а затем в Пекин.

Ее проблемы со здоровьем были обнаружены только после посадки в Международном аэропорту Пекина. 13 марта 2020 года у Ли был диагностирован коронавирус, который вынудил 63 ее близких контакта уйти в карантин.

Biogen уже разорвала рабочие отношения с Ли, утверждая, что ее решение поехать в Китай без уведомления своего работодателя и в нарушение медицинских рекомендаций было несовместимо с ценностями компании.

Автор: Ольга Лебедева
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