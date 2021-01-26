В AstraZeneca отстали от графика производства вакцины на два месяца

Предзаказ ЕС на поставки вакцины от компании AstraZeneca в первом квартале будет выполнен лишь на 40% из-за сбоя в производстве основного компонента.

Британско-шведская компания AstraZeneca отстаёт от графика производства вакцины от коронавируса на два месяца. Глава компании Паскаль Сорио объяснил, чем вызваны такие перебои с поставками. Он также пообещал, что в феврале какое-то "разумное" количество препарата всё же попадёт в Евросоюз.

"У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика", — заявил он на пресс-конференции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что причинами лояльности к "Спутнику V" в европейских странах стали проблемы выполнения графиков вакцинации из-за замедления или сокращения поставок вакцин (от 30 до 50%) компаниями Pfizer и AstraZeneca. Кроме того, европейское коллективное соглашение о поставках вакцин является секретным, то есть что, кому, когда, сколько и почём является тайной.