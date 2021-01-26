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Ди Каприо подписал открытое письмо Джозефу Байдену

Мир » Северная Америка » США и Канада

Воззвание к новому президенту США о необходимости преодоления климатического кризиса набрало почти полмиллиона лайков и несколько тысяч комментариев.

Ди Каприо подписал открытое письмо Джозефу Байдену

"Сегодня я присоединяюсь к мировым лидерам из бизнеса, правительства, труда и экологического движения, призывая президента Джо Байдена быть климатическим лидером, в котором мы нуждаемся и которого требует наука", — подписал Леонардо Ди Каприо открытое письмо, опубликовав его текст на своей странице в Instagram.

В тексте письма сразу после поздравлений с инаугурацией Джо Байдена следует перечисление острых проблем, с которыми придётся столкнуться новому лидеру американской нации. В их числе названы борьба с пандемией коронавируса, восстановление экономики и объединение Америки. Но особое внимание уделено проблеме глобального изменения климата.

"Вы можете войти в историю как "климатический президент", который увёл человечество от края пропасти. Вы можете сделать так, чтобы во всём мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберёт экономическое и расовое неравенство", — говорится в воззвании.

За текстом следует длинный список подписантов. В их число вошёл и Леонардо Ди Каприо. Актёр уже давно уделяет большое внимание проблемам экологии.

Автор: Людмила Черткова
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