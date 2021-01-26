Госсекретарём США стал Энтони Блинкен

Энтони Блинкен утверждён на должность госсекретаря США. Слушания и голосование по его кандидатуре прошли в Сенате во вторник, 26 января.

Выступая перед сенаторами на слушаниях, Энтони Блинкен заявил о необходимости продления СНВ-3 — единственного оставшегося стратегического договора между США и Россией. С другой стороны, он высказался за то, чтобы в Вашингтоне "серьёзно относились к вызовам со стороны Москвы". Третьим пунктом программного заявления кандидата на пост госсекретаря США стал пересмотр внешнеполитического курса предыдущей администрации, сообщает РИА Новости.

Энтони Блинкен, как и многие в формирующейся в настоящее время администрации нового президента США Джозефа Байдена, ранее работал в администрации Барака Обамы. В 2015 — 2017 годах он занимал пост заместителя госсекретаря США.

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Также "Правда.Ру" писала, что 67-летний генерал Ллойд Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. В администрации Барака Обамы генерал Остин возглавлял Центральное командование США.