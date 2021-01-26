В программу Давосского форума включили выступление Путина

Программа Давосского форума была обновлена, в неё включили выступление президента России Владимира Путина.

Российский лидер выступит с речью 27 января в 14:00 по московскому времени. На его выступление отведено 30 минут.

Ранее представитель Путина сообщал, что речь президента будет посвящена изменению мира в эпоху пандемии. Напомним, Владимир Владимирович будет выступать на Давосском форуме впервые с 2009 года.