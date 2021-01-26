Программа Давосского форума была обновлена, в неё включили выступление президента России Владимира Путина.
Российский лидер выступит с речью 27 января в 14:00 по московскому времени. На его выступление отведено 30 минут.
Ранее представитель Путина сообщал, что речь президента будет посвящена изменению мира в эпоху пандемии. Напомним, Владимир Владимирович будет выступать на Давосском форуме впервые с 2009 года.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.