Россию и лично президента страны Владимира Путина обвинили в пропаже популярного дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри.
С таким заявлением выступил ирландский сенатор Нед О'Салливан, который часто "следит за россиянами". По его мнению, дельфины начали покидать гавань из-за гидролокаторов, которые используют российские военные моряки.
"В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин", — отметил политик.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.