Путина обвинили в пропаже известного ирландского дельфина

Россию и лично президента страны Владимира Путина обвинили в пропаже популярного дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри.

С таким заявлением выступил ирландский сенатор Нед О'Салливан, который часто "следит за россиянами". По его мнению, дельфины начали покидать гавань из-за гидролокаторов, которые используют российские военные моряки.