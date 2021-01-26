Служба безопасности Украины подготовила бюллетень "Белая книга", в котором Россия названа "главной угрозой безопасности страны".
"Основным источником угроз безопасной среде на Украине и вокруг неё в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация", — сказано в документе.
Украинские спецслужбы считают, что ближайшие годы Россия будет предпринимать все попытки для сдерживания Украины в сфере своего влияния.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.