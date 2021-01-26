Twitter, политика и подушки: новый скандал в США

В компании Twitter продолжают свой "поход" против сторонников Трампа, порой пугая масштабами своих действий. Так, в свой аккаунт в Twitter больше не может зайти владелец компании, производящей… подушки.

По данным Politico, в Twitter отключили аккаунт генерального директора MyPillow Майка Линделла. Компания MyPillow известна на рынке как производитель и поставщик подушек, причём достаточно успешный: продажи уже превысили 41 млн штук.

"Аккаунт был заблокирован за неоднократные нарушения нашей политики, за нарушение принципов гражданской честности", — прокомментировали в Twitter.

Как уточняется, аккаунт отключён навсегда, без права восстановления.

Линделл, к слову, активно поддерживал Трампа и не стеснялся делать громкие заявления. Среди них пожелание о введении военного положения, а также "теория заговора", касающаяся машин для голосования от Smartmatic и Dominion Voting Systems.

"Я был бы очень рад, чтобы они подали на меня в суд, потому что у меня есть все доказательства против них", — рассказал Линделл для СМИ о том, боится ли он исков от компаний-производителей машин.

Известно, что бизнесмен хочет баллотироваться на пост губернатора Миннесоты в 2022 году. И как именно скажется запрет Twitter на его карьере, пока неизвестно. Однако уже сейчас ясно: "машина цензуры" только начала разгон...