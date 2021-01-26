В Еврокомиссии возмутились ситуацией с вакцинами: сроки сорваны

Недовольство некоторых стран Европы ситуацией с поставками вакцин вышло на уровень ЕС. В Брюсселе проанализировали данные и сообщили: от компаний-поставщиков ждут объяснений.

Напомним, что не так давно (19 января) "жертвой" поставщиков вакцин оказалась Италия. В Pfizer не успели привезти обещанный объём вакцин к сроку, но пообещали исправить ситуацию в дальнейшем.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей на конференции "Давос-2021" (проходит в онлайн-режиме), ситуация выглядит так. Компании, связанные с фармацевтикой, получили от ЕС большие инвестиции, но сроки поставок всё равно сорвали.

"Европа инвестировала миллиарды, чтобы разработать первые вакцины. Теперь компании должны выполнять свои обязательства", — уточнила фон дер Ляйен.

При этом в компании AstraZeneca сообщили: по предварительным данным, в ЕС получат за первый квартал примерно 40% заказанного объёма.