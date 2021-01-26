Пресекать и отстаивать: Лукашенко дал напутствие чиновнику

Новым заявлением о желающих профинансировать протесты в Белоруссии порадовал СМИ Александр Лукашенко. Президент страны отметил: отстаивать государственные интересы необходимо жёстко.

Лукашенко напомнил о важности пресечения "дестабилизации" в ходе назначения Василия Герасимова председателем Комитета государственного контроля (КГК). По данным, которые передаёт "БелТА", президент сделал упор на то, что законодательная база страны уже подготовлена для подобных задач.

"У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа", — уточнил Лукашенко.

Напомним, что ситуация в стране остаётся напряжённой, представители Запада не так давно лишили Белоруссию ЧМ по хоккею. Эксперты увидели в этом политический "жест-намёк".