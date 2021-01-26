"Национальная очередь": оппозиция Польши критикует программу вакцинации

Негативно о программе вакцинации населения Польши высказались оппозиционные политики. По их мнению, в стране случилась "катастрофа", а многие видные персоны (не только политики, но и звёзды) смогли получить прививку вне очереди.

С критикой выступили политики "Гражданской платформы": на Polskie Radio 24 они поведали немало интересных фактов о программе вакцинации. В частности, оказалось, что власть просто не в силах обеспечить реализацию ей же задуманных программ, а очереди за вакциной лишь растут.

"У нас вместо национальной программы вакцинации населения есть только национальная очередь и национальное разочарование. Власть не смогла обеспечить нормальную реализацию плана", — сообщил Борис Будка, лидер "Гражданской платформы".

Также политик припомнил скандальный случай: в Варшавском медицинском университете были замечены политики и звёзды, которым делали прививки в приоритетном порядке, без очереди.