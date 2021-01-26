Индийские власти нанесли удар по китайским мобильным приложениям

Новый виток "сетевого противостояния" между Китаем и Индией: власти последней запретили сразу 59 мобильных приложений, разработанных в Китае.

Как передаёт Times of India, помимо некоторых малоизвестных приложений в "чёрный список" попали хиты вроде TikTok, Baidu и WeChat, аудитория которых в стране измеряется сотнями миллионов человек.

"На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии. Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку", — приводят в Times of India данные Министерства электроники и информационных технологий.

По мнению индийских экспертов, многие мобильные приложения из списка слишком вольно работали с персональными данными. В частности, на Android и iOS китайские приложения использовали опцию, которая якобы передавала пользовательские данные на китайские серверы.