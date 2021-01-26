"Пришло время уйти, приятель": Суга теряет доверие японцев

Новые данные опросов жителей Японии показали: Ёсихидэ Суга, премьер-министр страны, снова теряет доверие населения.

По мнению японцев, власти слишком медленно вводят меры по борьбе с коронавирусом. Также недовольство работой Суги высказали и некоторые политики: как передаёт JapanToday, Суга использует стиль "молчаливого руководства", тогда как в правительстве хотят видеть максимально детальные отчёты — хотя бы по ситуации с Олимпиадой.

Как пишут в Asahi, поддержка кабинета министров Суги упала в декабре с 39% до 33%, а неодобрение выросло на 10 пунктов, до 45%. Телефонный опрос показал: 80% японцев считают, что правительство слишком медленно и неохотно вводит режим ЧС в ответ на вспышку коронавируса, охватившую страну с декабря.