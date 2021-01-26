Новые данные опросов жителей Японии показали: Ёсихидэ Суга, премьер-министр страны, снова теряет доверие населения.
По мнению японцев, власти слишком медленно вводят меры по борьбе с коронавирусом. Также недовольство работой Суги высказали и некоторые политики: как передаёт JapanToday, Суга использует стиль "молчаливого руководства", тогда как в правительстве хотят видеть максимально детальные отчёты — хотя бы по ситуации с Олимпиадой.
Как пишут в Asahi, поддержка кабинета министров Суги упала в декабре с 39% до 33%, а неодобрение выросло на 10 пунктов, до 45%. Телефонный опрос показал: 80% японцев считают, что правительство слишком медленно и неохотно вводит режим ЧС в ответ на вспышку коронавируса, охватившую страну с декабря.
"Пришло время уйти, приятель. Эдано [Юкио] был бы лучшим кандидатом", — пишет в комментариях на JapanToday пользователь GrungeHamster.
"Администрация Суги — словно шутка. Администрация Абэ со всеми её недостатками была лучше", — пишет OssanAmerica.
"Долго он не протянет. Японцы считают его слабым. Потому что он не противоречивый, не вызывает эмоций, имеет более рациональный подход.
"Так было всегда. "Шумные" и неоднозначные "менеджеры" всегда были популярны [в Японии], и, несмотря на то, что в основном они плохо сдерживали свои обещания, люди по-прежнему считают их хорошими", — резюмирует Robert Cikki.
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