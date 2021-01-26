Байден пообещал жителям США полтора миллиона в день. Речь о прививках

Новые планы по борьбе с коронавирусом озвучил Джо Байден. Президент США уверен: в стране есть все ресурсы для того, чтобы проводить по полтора миллиона прививок в сутки. Данные опубликованы в Politico.

Напомним, что ранее президент США анонсировал план "100 млн прививок за первые 100 дней президентства". Таким образом, рост количества прививок должен составить 500 тысяч в сутки.

"Я думаю, что мы сможем получить [цифру в] полтора миллиона в день. Но для начала нужно дойти до миллиона. Мы пытаемся сделать как минимум 100 миллионов прививок за 100 дней. Это поможет в следующие 100 дней наращивать данное значение, и делать это до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет", — рассказал Байден журналистам.

По словам президента, он всё ещё сохраняет оптимизм в отношении мнения о доступности вакцины без ограничений и для всех желающих уже к весне.