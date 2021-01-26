Уйти, чтобы вернуться: премьер-министр Италии хочет в отставку

В правительстве Италии грядут перемены: пост собрался покинуть Джузеппе Конте, его председатель. До данным Politico, отставка связана с тем, что политик собирается избежать "унизительного поражения" в голосовании по судебной реформе из-за потери большинства.

"Во вторник в 09:00 созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле", — уточняют представители правительства.

Интересно, что отставка может стать лишь шагом к "переформатированию": эксперты не исключают, что Конте выдадут новый мандат и позволят сформировать новый кабинет.