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Уйти, чтобы вернуться: премьер-министр Италии хочет в отставку

Мир

В правительстве Италии грядут перемены: пост собрался покинуть Джузеппе Конте, его председатель. До данным Politico, отставка связана с тем, что политик собирается избежать "унизительного поражения" в голосовании по судебной реформе из-за потери большинства.

Уйти, чтобы вернуться: премьер-министр Италии хочет в отставку

"Во вторник в 09:00 созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку.

После этого он передаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле", — уточняют представители правительства.

Интересно, что отставка может стать лишь шагом к "переформатированию": эксперты не исключают, что Конте выдадут новый мандат и позволят сформировать новый кабинет. 

"Партия останется на стороне Конте в это очень трудное для страны время. Мы — опорная стена законодательного органа (парламента) и будем действовать ответственно, с интересами народа в сердцах", — заявил лидер партии 5Star Вито Крими.

"Мы выступим с Конте за новое правительство, которое является проевропейским и поддерживается в парламенте, что гарантирует надёжность и стабильность перед лицом серьёзных вызовов, с которыми сталкивается Италия", — уверен лидер Демократической партии Никола Дзингаретти.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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