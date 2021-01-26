В правительстве Италии грядут перемены: пост собрался покинуть Джузеппе Конте, его председатель. До данным Politico, отставка связана с тем, что политик собирается избежать "унизительного поражения" в голосовании по судебной реформе из-за потери большинства.
"Во вторник в 09:00 созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку.
После этого он передаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле", — уточняют представители правительства.
Интересно, что отставка может стать лишь шагом к "переформатированию": эксперты не исключают, что Конте выдадут новый мандат и позволят сформировать новый кабинет.
"Партия останется на стороне Конте в это очень трудное для страны время. Мы — опорная стена законодательного органа (парламента) и будем действовать ответственно, с интересами народа в сердцах", — заявил лидер партии 5Star Вито Крими.
"Мы выступим с Конте за новое правительство, которое является проевропейским и поддерживается в парламенте, что гарантирует надёжность и стабильность перед лицом серьёзных вызовов, с которыми сталкивается Италия", — уверен лидер Демократической партии Никола Дзингаретти.
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