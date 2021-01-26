Коммунальный кризис подступает к Киеву: комментирует Кличко

Продолжают опустошать кошельки жителей Украины новые тарифы на коммунальные услуги. Даже столичный Киев не смог "удержать планку": долги горожан за ЖКУ растут с невероятной скоростью.

С данными о том, сколько киевляне задолжали коммунальщикам, выступил мэр города Виталий Кличко. Он объяснил ситуацию в эфире ICTV: на данный момент горожане накопили около четырёх млрд гривен долгов. И, судя по всему, это не предел: даже с "регулировкой" цены, например, на газ остались выше, чем в прошлом году.

По мнению Кличко, рост цен может усилить социальную напряжённость и даже стать причиной "социального взрыва".

"Четыре млрд грн за отопительный сезон только в Киеве — это неподъёмная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", — высказался мэр.

Кличко сообщил, что хотел бы видеть компенсации для предприятий, поставляющих тепло в дома, а также более активное регулирование цен властями страны.