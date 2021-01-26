Экс-мэр в Израиле приговорён к четырём годам тюрьмы за взятки

Итамар Шимони, экс-мэр города Ашкелона (Израиль) приговорён окружным судом Тель-Авива к четырем годам тюремного заключения и штрафу в $120 тыс.

Как сообщает газета The Times of Israel, Шимони был признан виновным:

в получении взяток на сумму $124 тыс.;

по статье "злоупотребление доверием" в получении $ 153 тыс. из неизвестных источников;

в налоговом мошенничестве.

Ещё против бывшего градоначальника выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах и подкупе СМИ, но их доказать следствие не смогло. Поэтому и срок в итоге не семь лет, как просило обвинение, а всего четыре года.

К слову, будучи отстранённым на время следствия от работы (с 2016 года), Шимони продолжил участвовать в политической жизни города и даже набрал почти 40% голосов на новых выборах мэра.