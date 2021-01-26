Названа возможная дата встречи Елизаветы II и Джо Байдена

За 64 года своего пребывания на престоле Великобритании Елизаветы II в США сменилось 13 президентов. Только один из них не был удостоен аудиенции Её Величества.
Королева Великобритании встречалась со всеми президентами США, за исключением Линдона Джонсона (36-й президент США, 1963 — 1969 годы). А недавно покинувший Белый дом 45-й президент США Дональд Трамп встречался с Её Величеством даже дважды — в 2018 и 2019 годах.
Как скоро английская королева удостоит аудиенции нового американского лидера Джозефа Байдена, только занявшего Овальный кабинет? Последний раз она приезжала в США с официальным визитом в 2007 году. Учитывая возраст Елизаветы II, вряд ли она снова посетит Америку. К тому же следует учитывать ситуацию с пандемией коронавируса, в которой США и Великобритания вошли в число наиболее пострадавших стран.
"Обычно королева встречается с президентом и первой леди примерно через год после того, как они попадают в Белый дом. Так что мы, вероятно, можем ожидать государственного визита Байдена в 2022 году", — предполагает британское издание Express.
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