Экс-президент Эквадора приговорён к восьми годам лишения свободы

Уголовный суд Национального суда Эквадора вынес приговор бывшему президенту страны Хорхе Гласу, обвиняемому в совершении преступления по так называемому делу Сингуэ — о незаконных контрактах на добычу на нефтяном месторождении Сингуэ в провинции Сукумбиос.

Хорхе Глас "получил" восемь лет тюрьмы.

По мнению следствия, обвиняемыми был нанесён ущерб в $33,5 за произведенный баррель — всего $28,4 млн.

В ходе судебного разбирательства защита подсудимых утверждала, что никакого вреда государству не было, а напротив, Эквадор получил на $400 млн больше, чем планировалось.

Напомним, всего по этому делу привлечены к ответственности 15 человек.

Среди них, кроме экс-президента, бывший министр невозобновляемых природных ресурсов Уилсон Пастор, бывший менеджер нефтеперерабатывающей компании Petroecuador Карлос Пара Януццелли и бизнесмен Сезар Герре.

Все они были признаны соучастниками и приговорены к четырём годам лишения свободы. Остальных восьмерых признали невиновными.