Уголовный суд Национального суда Эквадора вынес приговор бывшему президенту страны Хорхе Гласу, обвиняемому в совершении преступления по так называемому делу Сингуэ — о незаконных контрактах на добычу на нефтяном месторождении Сингуэ в провинции Сукумбиос.
Хорхе Глас "получил" восемь лет тюрьмы.
По мнению следствия, обвиняемыми был нанесён ущерб в $33,5 за произведенный баррель — всего $28,4 млн.
В ходе судебного разбирательства защита подсудимых утверждала, что никакого вреда государству не было, а напротив, Эквадор получил на $400 млн больше, чем планировалось.
Напомним, всего по этому делу привлечены к ответственности 15 человек.
Среди них, кроме экс-президента, бывший министр невозобновляемых природных ресурсов Уилсон Пастор, бывший менеджер нефтеперерабатывающей компании Petroecuador Карлос Пара Януццелли и бизнесмен Сезар Герре.
Все они были признаны соучастниками и приговорены к четырём годам лишения свободы. Остальных восьмерых признали невиновными.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.