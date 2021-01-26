Байден усомнился, что Сенат поддержит импичмент Трампа

Новый президент США Джозеф Байден не уверен, что республиканцы в Сенате выступят против его предшественника Дональда Трампа.
Накануне резолюция об импичменте Дональда Трампа, сложившего с себя президентские полномочия 20 января, была передана в Сенат США. Трампа обвиняют всего по одной статье — "за подстрекательство к мятежу".
Новый лидер США демократ Джозеф Байден поддержал процедуру против своего предшественника. "Я считаю, что это должно произойти", — заявил он в эфире телеканала CNN. Вместе с тем Байден сомневается, что резолюция об импичменте наберёт достаточное количество голосов: для этого поддержать обвинение должны как минимум 17 сенаторов-республиканцев. "Сенат поменялся с тех пор как я там работал", — отметил Байден.
Судебный процесс начнётся после 8 февраля. Регламент его проведения определит Сенат. Дональд Трамп вошёл в историю как единственный президент США, которому импичмент объявлялся дважды, причём второй — уже после истечения срока его президентских полномочий.
Ранее сообщалось, что Дональда Трампа не пригласили на знаменитый Всемирный экономический форум в Давосе.
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