Китай потребовал от США пересмотра "тайваньской политики"

МИД Китая в очередной раз потребовал от США не подрывать внутренние интересы Пекина и прекратить, в частности, военные вторжения в Южно-Китайское море и поддержку независимости Тайваня.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что политика Вашингтона в Юго-Восточной Азии не способствует "миру и стабильности" в регионе.

"Соединенные Штаты часто посылают самолеты и суда в Южно-Китайское море, чтобы размять мускулы. "Это не способствует миру и стабильности в регионе, -сказал Чжао. — США должны пересмотреть свой подход к Тайваню и воздержаться от направления каких-либо неправильных сигналов движениям "за независимость Тайваня".

Дипломат призвал Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая" и не предпринимать действий, которые нанесли бы ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности через Тайваньский пролив.

Комментарии МИД КНР появились после того, как американская авианосная группа во главе с американским эсминцем "Теодор Рузвельт" и тремя военными кораблями вошла в Южно-Китайское море в субботу.

Американские военные заявили, что этот шаг был направлен на поощрение "свободы морей", всего через несколько дней после вступления в должность президента Джо Байдена.

Также в субботу Министерство обороны Тайваня заявило, что 13 китайских военных самолетов вторглись в его воздушное пространство.

После этого инцидента представитель Госдепартамента США Нед Прайс потребовал от Пекина прекратить кампанию давления на Тайбэй, добавив, что приверженность Вашингтона обороне Тайваня была "твердой как скала".