Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Вечерние беспорядки в Нидерландах: задержаны более 150 человек
ЕС отказался далее поддерживать Хуана Гуайдо
Китай солидарен с Россией: США не должны лезть в чужие дела
Михалков о протестах: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"
Пушков объяснил, на что Байден прозрачно намекает Путину
"Скучно, девочки": Путин высказался о "своём" дворце
Алексей Панин тайно женился
Премьер-министр Италии заявил о намерении уйти в отставку
Россия откроет границы для граждан четырёх стран

Китай потребовал от США пересмотра "тайваньской политики"

Мир

МИД Китая в очередной раз потребовал от США не подрывать внутренние интересы Пекина и прекратить, в частности, военные вторжения в Южно-Китайское море и поддержку независимости Тайваня.

Китай потребовал от США пересмотра "тайваньской политики"

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что политика Вашингтона в Юго-Восточной Азии не способствует "миру и стабильности" в регионе.

"Соединенные Штаты часто посылают самолеты и суда в Южно-Китайское море, чтобы размять мускулы. "Это не способствует миру и стабильности в регионе, -сказал Чжао. — США должны пересмотреть свой подход к Тайваню и воздержаться от направления каких-либо неправильных сигналов движениям "за независимость Тайваня".

Дипломат призвал Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая" и не предпринимать действий, которые нанесли бы ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности через Тайваньский пролив.

Комментарии МИД КНР появились после того, как американская авианосная группа во главе с американским эсминцем "Теодор Рузвельт" и тремя военными кораблями вошла в Южно-Китайское море в субботу.

Американские военные заявили, что этот шаг был направлен на поощрение "свободы морей", всего через несколько дней после вступления в должность президента Джо Байдена.

Также в субботу Министерство обороны Тайваня заявило, что 13 китайских военных самолетов вторглись в его воздушное пространство.

После этого инцидента представитель Госдепартамента США Нед Прайс потребовал от Пекина прекратить кампанию давления на Тайбэй, добавив, что приверженность Вашингтона обороне Тайваня была "твердой как скала".

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Создание человекоподобных роботов встаёт на поток
Вечерние беспорядки в Нидерландах: задержаны более 150 человек
ЕС отказался далее поддерживать Хуана Гуайдо
Китай солидарен с Россией: США не должны лезть в чужие дела
Михалков о протестах: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"
Пушков объяснил, на что Байден прозрачно намекает Путину
"Скучно, девочки": Путин высказался о "своём" дворце
Генсек ООН призвал мир к заключению нового глобального соглашения
Алексей Панин тайно женился
Меркель и Байден провели телефонные переговоры
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Происшествия
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Кремль
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Новости Украины
Украина скорбит. Скончался Игорь Ахметов
Любовь Степушова Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме Любовь Степушова Василий Амирджанов В Кремле отрицают массовость протестов и пеняют Западу Василий Амирджанов Олег Артюков Россию исключили из лунной программы США: так ли это на самом деле Олег Артюков
Комментарии
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Байден и Навальный могут уронить рубль
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Байден и Навальный могут уронить рубль
Байден и Навальный могут уронить рубль
Почему США мечтают видеть Грузию в НАТО
Байден и Навальный могут уронить рубль
Журналист-международник: Донбасс стремится быть с Россией
Байден и Навальный могут уронить рубль
Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников