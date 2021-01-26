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Вечерние беспорядки в Нидерландах: задержаны более 150 человек

Мир » Европа » Евросоюз

Начавшись на выходных, акции протеста против введённого в Нидерландах локдауна и комендантского часа продолжились в отдельных городах и в понедельник.

Вечерние беспорядки в Нидерландах: задержаны более 150 человек

В Нидерландах закрыто всё, где не продаются товары первой необходимости, в том числе все досугово-развлекательные учреждения. С 23 января в стране действует комендантский час — с 21:00 до 4:30. Наиболее агрессивно на ограничительные меры реагирует молодёжь, представители которой в основном и выходят на протестные акции. В голландской полиции отмечают, что участники протестов сознательно идут на конфронтацию, выходя на улицы к началу комендантского часа и отказываясь выполнять требования сотрудников органов правопорядка. Протесты часто перерастают в погромы и стычки с полицейскими.

"Задержано как минимум 150 человек. К настоящему моменту в большинстве городов страны вновь воцарилось спокойствие. Исключение составляют города Роттердам и Хертогенбос, куда направлен спецназ для разгона демонстрантов", — заявил глава полиции Виллем Вуленерс в эфире государственного телевидения.

Как уточнила Национальная телерадиовещательная компания Нидерландов, акции протеста в понедельник продолжались также в Амстердаме, Гелене, Зволле, Тилбурге и Харлеме. Ранее сообщалось, что в воскресенье полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона активистов протеста в Амстердаме и Эйндховене.

Автор: Людмила Черткова
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