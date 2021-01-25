Генсек ООН призвал мир к заключению нового глобального соглашения

Пандемия коронавируса привела человечество к тяжелейшему экономическому кризису за последнее столетие, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Если и есть одно слово, характеризующее сегодняшний мир, то это хрупкость", — сказал Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии "Давосская повестка дня". Текст выступления приводится на сайте ООН.

По его словам, к нынешнему хрупкому состоянию мир привела пандемия COVID-19, в результате которой погибло уже более двух миллионов человек. Кроме того, пандемия резко подчеркнула и другие экзистенциальные угрозы человечеству. В качестве примеров Генсек ООН привёл неравенство между людьми и странами, климатический кризис из-за войны человека с природой, небезопасность киберпространства и глобальные геополитические разногласия. По его словам, человечество достигло момента истины.

Антониу Гутерриш выразил уверенность, что в наступившем году у мира есть уникальный шанс встать на правильный путь и использовать восстановление от пандемии, чтобы перейти от хрупкости к устойчивости. Однако для этого все: правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города — должны работать вместе, заявил он. Глава ООН призвал мир к "новому социальному контракту и новому глобальному соглашению".