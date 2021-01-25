Премьер-министр Италии заявил о намерении уйти в отставку

Предполагается, что Джузеппе Конте попытается вновь сформировать правящую коалицию, заручившись поддержкой парламентского большинства.

Во вторник, 26 января, на заседании Совета министров председатель правительства Италии Джузеппе Конте намерен объявить об уходе в отставку. После этого он подаст соответствующее заявление президенту республики Серджо Маттарелле, сообщает пресс-служба правительственного дворца Киджи.

При этом наиболее вероятно, что Джузеппе Конте останется премьер-министром и получит возможность сформировать новое правительство, имеющее более широкое одобрение в парламенте. Председателя правительства уже поддержали представители нескольких партий в итальянском парламенте.

Ранее сообщалось, что правительство Италии избежало немедленной отставки, получив одобрение простого большинства в обеих палатах парламента. Политический кризис в Италии разразился из-за разногласий в правительстве по плану восстановления страны от последствий пандемии коронавируса.