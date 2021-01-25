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Премьер-министр Италии заявил о намерении уйти в отставку

Мир » Европа » Евросоюз

Предполагается, что Джузеппе Конте попытается вновь сформировать правящую коалицию, заручившись поддержкой парламентского большинства.

Премьер-министр Италии заявил о намерении уйти в отставку

Во вторник, 26 января, на заседании Совета министров председатель правительства Италии Джузеппе Конте намерен объявить об уходе в отставку. После этого он подаст соответствующее заявление президенту республики Серджо Маттарелле, сообщает пресс-служба правительственного дворца Киджи.

При этом наиболее вероятно, что Джузеппе Конте останется премьер-министром и получит возможность сформировать новое правительство, имеющее более широкое одобрение в парламенте. Председателя правительства уже поддержали представители нескольких партий в итальянском парламенте.

Ранее сообщалось, что правительство Италии избежало немедленной отставки, получив одобрение простого большинства в обеих палатах парламента. Политический кризис в Италии разразился из-за разногласий в правительстве по плану восстановления страны от последствий пандемии коронавируса.

Автор: Людмила Черткова
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