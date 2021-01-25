Россия откроет границы граждан четырёх стран

Со среды, 27 января, Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами, приостановленное ранее из-за пандемии коронавируса.

Со среды граждане России смогут летать в Катар, Индию, Вьетнам и Финляндию. Граждане этих стран, соответственно, смогут прилетать в Россию. Это же касается и тех, кто имеет вид на жительство в указанных государствах.

Такое решение принял оперативный штаб по коронавирусу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Сообщается также, что авиарейсы в Катар будут летать трижды в неделю, в остальные страны — дважды в неделю.

Ранее замглавы МИД Михаил Богданов прокомментировал возобновление авиасообщения между Россией и Катаром. Он отметил, что в восстановлении авиаперелётов заинтересованы оба государства, так как от этого зависит реализация некоторых совместных проектов. В частности, речь идёт о подготовке к чемпионату мира по футболу, который будет проходить в 2022 году. Также сообщалось, что с 1 марта границы для иностранных туристов открывает Кипр.