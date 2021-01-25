Известный российский блогер Сергей Косенко был депортирован из Индонезии за нарушение ограничительных мер.

"В декабре российский блогер вызвал общенациональное негодование в Индонезии тем, что опубликовал в Instagram свой прыжок в океан с пирса на мопеде", — сообщает издание Coconuts.

"Мы начали присматриваться к Косенко, этим занялись иммиграционные власти, и было обнаружено, что он также участвовал в массовых вечеринках, которые проводились без применения обязательных по закону мер охраны здоровья", — рассказал глава офиса министерства юстиции и прав человека Индонезии на острове Бали Джамарули Манихурук.