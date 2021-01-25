Российская артистка Алёна Апина, а также Юлия Глебова попали в "чёрный список" украинского министерства культуры и информационной политики.
По состоянию на 25 января в списке находятся 159 человек.
"Четырнадцатого января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список", — сказано в сообщении министерства.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.