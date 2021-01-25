Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал недавнее заявление украинских властей об Алексее Навальном, которые назвали блогера "другом".

Парламентарий предложил украинским властям "забрать его себе". По мнению Шеремета, это станет "финальным аккордом" для Украины.

"Если Навальный так нравится политикам на Украине, если они в нем видят своего вдохновителя и друга близкого, то после того, как Навальный ответит за все свои преступления перед российским государством, пусть заберут его себе на Украину. Это будет последний аккорд для украинской государственности, потому что такие люди как Навальный способны только разрушать", — отметил депутат.