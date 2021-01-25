Киев готов энергетически "отрезаться" от Минска и Москвы

Продолжают уверенно держать курс на ЕС власти Украины. Вслед за попытками перевести армию на стандарты НАТО в Киеве решили: пора отказаться от энергосистем России и Белоруссии.

О масштабном "отрезании" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политик отметил, что в планы Киева действительно входит интеграция с энергосистемами ЕС.

"В 2023 году мы планируем присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС… Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", — рассказал Кулеба в ходе телеинтервью.

Ранее идею поддержал и. о. главы минэнерго Украины Юрий Витренко, который заявил: если его назначат на пост, то он сконцентрируется именно на работе в этом направлении.

Между тем в стране нарастает полномасштабный кризис атомной энергетики: напомним, что речь идёт о долгах в 900 млн долларов.