Жители Нидерландов протестуют против комендантского часа, который был введён для борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министр страны Марк Рютте, который вскоре покинет свой пост, назвал протесты "преступным насилием".
"Это недопустимо… Это не имеет ничего общего с борьбой за свободу, это преступное насилие", — отметил политик.
По его словам, в сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов "действуют адекватно".
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.