В Нидерландах комендантский час вызвал массовые протесты

Жители Нидерландов протестуют против комендантского часа, который был введён для борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министр страны Марк Рютте, который вскоре покинет свой пост, назвал протесты "преступным насилием".

"Это недопустимо… Это не имеет ничего общего с борьбой за свободу, это преступное насилие", — отметил политик.

По его словам, в сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов "действуют адекватно".