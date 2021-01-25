СМИ Индии: Китай устроил провокацию в Восточном Ладакхе

Для Пекина очень важно, чтобы в районе спорных территорий Восточного Ладакха сохранялась спокойная обстановка. Поэтому МИД КНР призывает Индию "избегать действий, которые могут привести к эскалации".

Напомним, что ранее через СМИ Индии поступала информация о новых столкновениях в Восточном Ладакхе. В частности, портал News18 Hindi передал сведения о новом инциденте, в ходе которого пострадали минимум 24 человека. По данным News18 Hindi, атаку (либо провокацию) начала китайская сторона.

"Согласно источникам, китайские солдаты двигались к границе с Индией с целью проникновения. Их засекла индийская армия, которая нанесла ответный удар. В результате были ранены 20 китайских солдат", — пишут на News18 Hindi.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь 25 января заявил, что данными о новом столкновении его ведомство "не располагает", и призвал Дели к "работе, которая поможет избежать экскалации".