В ЕС хотят дружить с Индией против Китая. Но есть проблемы

Отношения Индии и ЕС могут заиграть новыми красками в связи с ростом влияния Китая, которое не выгодно ни Брюсселю, ни Дели. Однако в своём желании активно и плодотворно сотрудничать стороны несколько "позабыли про овраги".

Потенциальные экономические выгоды от сделки о свободной торговле между ЕС и Индией очевидны. ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Индии наравне с США, опережая Китай.

Согласно недавнему исследованию Европейского парламента, рост торговли с ЕС через соглашение о свободной торговле может привести к прибыли примерно в восемь миллиардов евро. Герт Буржуа, ответственный за торговые отношения с Индией в Европарламенте, отмечал ранее, что Нью-Дели представляет собой "партнера мечты".

"Те, кто желает перенести производство к нам, в Индию, знайте: Индия готова помогать. Отношения между ЕС и Индией не могут стоять на одной ноге. Нужно твёрдо стоять на двух ногах: "экономической" и "политической", — прокомментировал посол Индии в ЕС Сантош Джа, данные приводит Politico.

Однако Индия считается одним из самых "сложных" партнёров в части торговли и производства. Брюссель, в частности, давно обеспокоен высокими тарифами и требованиями стратегии "Сделано в Индии". При этом в стране, вмещающей почти 1,4 млрд жителей, очень сложно будет внедрять привычные Европе стандарты производства и контроля за ним.

Стороны, как пишут в Politico, ждут от сотрудничества несколько различающихся итогов. В ЕС хотят "либерализации рынка" и внедрения в Индию своих принципов работы, тогда как в Индии, наоборот, желают "защитить свои принципы" и не намерены отказываться от протекционизма.