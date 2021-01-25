Экс-военный США: Победа Байдена - это хитрый план Путина

Победа на президентских выборах в США демократа Джо Байдена может быть "хитрым планом" российского лидера Владимира Путина.

Такое мнение высказал отставной капитан вооружённых сил США, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах. Он напомнил, что именно Джо Байден был в числе тех политиков, кто отклонили помощь Украине в 2014 году и позволили Крыму войти в состав России.

По его словам, Александр Турчинов неоднократно звонил Джо Байдену с просьбой оказать военную поддержку, однако бывший вице-президент не дал никаких гарантий своим "украинским друзьям".