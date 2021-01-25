Небольшое возмущение: в газете КНР осветили протесты из-за Навального

Протесты 23 января, прошедшие по всей России в рамках поддержки Алексея Навального, никакой угрозы для российских властей не представляют. Такую точку зрения высказали представители китайского издания Global Times.

Напомним, что Global Times — своего рода "рупор компартии", то есть СМИ, которое публикует официальное мнение Пекина по многим мировым вопросам. Касательно ситуации с протестами в России слово решил взять Ху Сидзин, главный редактор издания.

"Для масштабного антипутинского движения в России нет условий. Россияне очень разочарованы США и Западом. Они видят в Путине героя, защищающего их интересы. То, что произошло в субботу, — всего лишь небольшое волнение. Западу не нужно слишком волноваться", — написал Сидзин в Twitter.

Напомним, что в поддержку Навального выступили многие известные люди, например, поддержали митинг актёр Антон Лапенко, певец Noize MC, блогер Юрий Дудь.