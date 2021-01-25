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Намёк Китаю: в Японии задумались о совместной военной тренировке с США

Мир

Интересные данные передаёт Kyodo. Согласно агентству, японские военные всё-таки могут разместиться на американской военной базе Кэмп-Шваб (северо-восток Окинавы).

Намёк Китаю: в Японии задумались о совместной военной тренировке с США

Журналисты уточняют, что договорённости о размещении были достигнуты ещё в 2015 году, однако из-за сложностей с согласованием с японской стороны случилась длительная заминка.

И в Вашингтоне, и в Токио при этом уверены, что именно база Кэмп-Шваб — лучшее место для того, чтобы проводить совместные тренировки так называемого амфибийного подразделения Японии (созданного по аналогии с морской пехотой США).

Для японских властей вопрос очень актуален ещё и в силу китайской активности в регионе: китайские военные суда регулярно нарушают границы территориальных вод страны у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао).

По данным Kyodo, власти не скрывают: ключевой задачей амфибийного подразделения в случае проблем станет ответ на захват "возможным противником" островов между Кюсю и Тайванем. При этом в планах Токио — расширение состава подразделения до двух тысяч человек (сейчас — около 1,3 тысячи), а также усиление его конвертопланами и машинами-амфибиями.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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