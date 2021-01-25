Власти Украины уверяют, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже в середине февраля. Однако, что это будет за препарат и где его возьмут -не уточняют.
Связано это, прежде всего, с тем, что Украина не может — нет денег — купить западную вакцину.
"Однако рассматривать российскую вакцину Киев отказывается, - пишет Ouest-France, - а на закупки западной у него нет средств".
В том, что вакцины "на всех не хватит", правительство Украины готово обвинить всех и вся:
"Богатые оказались первыми в мировом хвосте за вакциной", — с сожалением констатировал в конце декабря президент Владимир Зеленский, а в январе призвал Европейский Союз помочь своим восточным соседям получить прививки.
Узнав, что соседняя Польша, член ЕС, зарезервировала почти 60 миллионов вакцин для своих 38 миллионов жителей, вице-премьер Ольга Стефаничина, в интервью AFP упрекнула Брюссель в "несправедливом подходе" и потребовала "политической солидарности".
И вся эта высокая риторика происходит на фоне жёсткого табу на получение вакцины из России:
"Мы не собираемся покупать российскую вакцину", — говорит Стефаничина, обвиняя Москву в том, что она использует это дело с целью усиления своего влияния на Украину для "дестабилизации" общества.
Торакальный хирург из Украины Виталий Соколов, который с самого начала пандемии работает в красной зоне с нетерпением ждет начала вакцинации. Но возможности получить прививку нет.
"Наша страна, охваченная нищетой и геополитической напряженностью, не смогла развернуть прививочную компанию. Мы очень ждем вакцины, потому что мы живем с постоянным стрессом. Но властям как будто наплевать, что у нас почти 1,2 миллиона случаев COVID-19 и более 21 тысячи смертей на 40 миллионов жителей.", — сказал он AFP.
Оппозиционеры, эксперты и СМИ уверены: президент Зеленский и его команда не смогли справиться с ситуацией.
Некоторые даже упоминают о сомнительных договоренностях в этой стране, охваченной коррупцией. Так, депутат от прозападной оппозиции Александра Устинова обвинила министра здравоохранения в блокировании покупки вакцины индийского производства за $3 за дозу против почти $18 за китайский CoronaVac.
"Украине пришлось бы бороться за прямые контракты с западными производителями вакцин, критикует действия правительства Павло Ковтонюк, руководитель департамента экономики здравоохранения в Киевской школе экономики. — Другие бедные страны имеют 5-6 вакцин в своем портфеле, а мы — только крошечный контракт с китайцами".
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