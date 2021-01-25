Ouest-France: в угоду геополитике Украина лишила себя COVID-вакцин

Власти Украины уверяют, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже в середине февраля. Однако, что это будет за препарат и где его возьмут -не уточняют.

Связано это, прежде всего, с тем, что Украина не может — нет денег — купить западную вакцину.

На сегодня известно, что Киев в настоящее время может рассчитывать только на 8 миллионов доз, обещанных в рамках программы ООН Covax, а также на 1,9-5 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac, если ее эффективность будет подтверждена. Этого явно мало для 40 миллионов жителей.

"Однако рассматривать российскую вакцину Киев отказывается, - пишет Ouest-France, - а на закупки западной у него нет средств".

Позиция Киева

В том, что вакцины "на всех не хватит", правительство Украины готово обвинить всех и вся:

"Богатые оказались первыми в мировом хвосте за вакциной", — с сожалением констатировал в конце декабря президент Владимир Зеленский, а в январе призвал Европейский Союз помочь своим восточным соседям получить прививки.

Узнав, что соседняя Польша, член ЕС, зарезервировала почти 60 миллионов вакцин для своих 38 миллионов жителей, вице-премьер Ольга Стефаничина, в интервью AFP упрекнула Брюссель в "несправедливом подходе" и потребовала "политической солидарности".

И вся эта высокая риторика происходит на фоне жёсткого табу на получение вакцины из России:

"Мы не собираемся покупать российскую вакцину", — говорит Стефаничина, обвиняя Москву в том, что она использует это дело с целью усиления своего влияния на Украину для "дестабилизации" общества.

В стране растёт недовольство

Торакальный хирург из Украины Виталий Соколов, который с самого начала пандемии работает в красной зоне с нетерпением ждет начала вакцинации. Но возможности получить прививку нет.

"Наша страна, охваченная нищетой и геополитической напряженностью, не смогла развернуть прививочную компанию. Мы очень ждем вакцины, потому что мы живем с постоянным стрессом. Но властям как будто наплевать, что у нас почти 1,2 миллиона случаев COVID-19 и более 21 тысячи смертей на 40 миллионов жителей.", — сказал он AFP.

Оппозиционеры, эксперты и СМИ уверены: президент Зеленский и его команда не смогли справиться с ситуацией.

Некоторые даже упоминают о сомнительных договоренностях в этой стране, охваченной коррупцией. Так, депутат от прозападной оппозиции Александра Устинова обвинила министра здравоохранения в блокировании покупки вакцины индийского производства за $3 за дозу против почти $18 за китайский CoronaVac.