Жертвами стрелка в Индианаполисе стали пять человек

Мэр Индианаполиса Джо Хогсетт назвал произошедшее "актом массового убийства, который принёс ужас в город". Полиция и ФБР начали расследование.

Полиция получила сообщение о стрельбе в жилом доме на северо-востоке Индианаполиса (штат Индиана, США) в 4:00. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили подростка с огнестрельными ранениями. Узнав, что стрельба слышалась также из соседнего дома, правоохранители направились туда. В соседнем доме они обнаружили тела пятерых человек, в числе которых оказалась беременная женщина. Её доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ни женщину, ни ребёнка.

"Сегодня утром город Индианаполис подвергся акту насилия, который стал слишком распространённым по всей стране и никогда не перестанет шокировать совесть", — прокомментировал трагедию мэр Индианаполиса Джо Хогсетт.

Полиция и ФБР начали расследование, отрабатывается версия о предумышленном убийстве. Шеф полиции Рэндал Тейлор заявил, что инцидент не был случайным. Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось опознать и задержать стрелявшего. Также рассматривается версия, что стрелок мог быть не один, сообщает NBC News.