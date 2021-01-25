Президент Мексики заразился коронавирусом

На время болезни президента Мексики на утренних брифингах его будет представлять министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что у него диагностирована коронавирусная инфекция. Несмотря на болезнь, политик не намерен отвлекаться от важных государственных дел.

"С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы лёгкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы с этим справимся", — написал мексиканский лидер в своём Twitter.

Он также добавил, что будет следить за государственными делами из Национального дворца. В частности, на понедельник, 25 января, запланирован телефонный разговор Лопеса Обрадора с президентом России Владимиром Путиным. Беседа запланирована на 8:00 (17:00 мск).

"Будет затронуто будущее двусторонних отношений, а также поставка российских вакцин в Мексику", — анонсировал беседу лидеров двух стран министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что такой разговор запланирован и готовится. Ранее мексиканская сторона заявила о намерении приобрести до 24 миллионов доз российской вакцины "Спутник V".