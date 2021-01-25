Немецкий политик: без Москвы Европе придётся туго

Видный немецкий политик Маттиас Платцек призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, аргументировав это тем, что "без России" Европа может остаться "в полном одиночестве".

Экс-премьер Бранденбурга уверен: безопасности на континенте можно достичь только если принять РФ как равного партнёра. В противном случае "она будет и дальше сближаться с Китаем", а потом

"если в США снова изберут "неправильного" президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире.Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", — сказал Платцек в интервью медиагруппе RND (цитата РИА Новости).

А проблем, требующих совместного решения, по мнению немецкого политика, много: от борьбы с терроризмом и до изменения климата.

Платцек особо подчеркнул, что европейским политикам необходимо переосмыслить санкционную политику в отношении России, поскольку она уже не только нанесла ущерб обеим сторонам, но и привела к росту угрозы военного обострения.