Президент Польши предложил ввести санкции против "Газпрома"

Накануне встречи глав МИД ЕС президент Польши Анджей Дуда вызвался помочь выработать общеевропейский консенсус по усилению санкционного давления на Россию.

В понедельник, 25 января, в Брюсселе пройдёт встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Собравшиеся обсудят в том числе возможность введения новых санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального.

Напомним, Алексей Навальный был арестован 17 января, когда он проходил паспортный контроль в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. В субботу, 23 января, прошли несанкционированные акции протеста с требованием его освобождения.

Президент Польши Анджей Дуда предложил ограничить возможность экономического функционирования на территории Евросоюза российской компании "Газпром", ведущей строительство газопровода "Северный поток-2". Он также высказался за усиление санкционного давления на Россию в целом.

"Тогда ситуация с соблюдением международного права, а также прав человека и политических прав в России, начнет сдвигаться вперед, потому что это будет серьезным шагом в сфере российских экономических интересов", — заявил Дуда в интервью изданию Financial Times.

Ранее стало известно, что за введение санкций высказались Франция и Чехия. Однако для их введения необходимо согласие всех государств-членов ЕС.