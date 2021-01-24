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Во Франции оценили возможность введения третьего локдауна

Мир » Европа » Евросоюз

Будет ли третий локдаун жёстким, как в марте, или более мягким, как в ноябре 2020 года, предстоит решить французским властям.

Во Франции оценили возможность введения третьего локдауна

Директор научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси оценил вероятное введение третьего национального карантина как "ужасную неизбежность". Особую опасность, по словам французского инфекциониста, представляют новые штаммы коронавируса — британский, южноафриканский, бразильский и другие.

"Мир столкнулся с дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем. Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима с новой пандемией. Возможно, понадобится пойти на введение очередного карантина", — сказал Дельфресси в эфире телеканала BFMTV.

По словам инфекциониста, появление мутаций коронавируса полностью изменило картину его распространения во Франции за последние три недели. Они появляются многократно, имеют более высокие коэффициенты заразности и ускоряют распространение инфекции. Кроме того, южноафриканский штамм может снизить эффективность вакцин от коронавируса на 40%, отметил Дельфресси.

В связи с этим директор научного совета считает, что французским властям с большой долей вероятности придётся пойти на введение третьего национального локдауна. Однако в правительстве республики пока никаких решений по этому поводу не принято.

Автор: Людмила Черткова
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