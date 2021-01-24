В Португалии завершилось голосование на президентских выборах

Участки для голосования закрылись, избирательная комиссия приступила к подсчёту голосов. На пост президента Португалии претендует семь кандидатов.

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза также баллотируется на высший государственный пост. По предварительным опросам, он может получить от 57 до 62% голосов избирателей и одержать победу уже в первом туре президентских выборов. Общая явка граждан, имеющих право голоса, за три часа до закрытия избирательных участков составляла 35,44%.

Накануне дня голосования были зарегистрированы максимальные суточные приросты заразившихся коронавирусом и скончавшихся от него. Ранее власти Португалии ввели режим ЧП, а в середине января премьер-министр страны объявил об ужесточении карантинных мер. В стране закрыты все учреждения, включая образовательные, кафе и рестораны работают только навынос.

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в республике, власти не стали переносить выборы. Было увеличено время досрочного голосования и количество мест для волеизъявления. Однако заражённые коронавирусной инфекцией проголосовать не смогли, сообщает Radio e Televisao de Portugal.