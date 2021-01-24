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В Португалии завершилось голосование на президентских выборах

Мир » Европа » Евросоюз

Участки для голосования закрылись, избирательная комиссия приступила к подсчёту голосов. На пост президента Португалии претендует семь кандидатов.

В Португалии завершилось голосование на президентских выборах

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза также баллотируется на высший государственный пост. По предварительным опросам, он может получить от 57 до 62% голосов избирателей и одержать победу уже в первом туре президентских выборов. Общая явка граждан, имеющих право голоса, за три часа до закрытия избирательных участков составляла 35,44%.

Накануне дня голосования были зарегистрированы максимальные суточные приросты заразившихся коронавирусом и скончавшихся от него. Ранее власти Португалии ввели режим ЧП, а в середине января премьер-министр страны объявил об ужесточении карантинных мер. В стране закрыты все учреждения, включая образовательные, кафе и рестораны работают только навынос.

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в республике, власти не стали переносить выборы. Было увеличено время досрочного голосования и количество мест для волеизъявления. Однако заражённые коронавирусной инфекцией проголосовать не смогли, сообщает Radio e Televisao de Portugal.

Автор: Людмила Черткова
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