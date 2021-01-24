Президент России Владимир Путин примет участие в Давосском экономическом форуме, который пройдёт в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

"На неделе президент проведёт новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдет в дистанционном формате", — сообщил телеканал "Россия 1".