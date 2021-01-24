Администрация социальной сети Facebook заблокировала на сутки аккаунт генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Ранее чиновник оставил комментарий под публикацией экс-посла США в России Майкла Макфола. Его комментарий якобы нарушил "нормы общества".
"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - отметил Рогозин.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?