Трамп отправился играть в гольф на первых выходных после президентства

Экс-президент США Дональд Трамп в субботу 23 января был замечен в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где расположен его личный гольф-клуб.

Ранее представитель политика сообщал, что в течении последующего месяца он планирует найти новое занятие, а пока будет играть в гольф.

После игры Трамп вернулся в собственный особняк, который находится на курорте Мар-а-Лаго.