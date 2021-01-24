США готовы оказать помощь в обороне спорных островов Сенаку, принадлежность которых пытается оспорить Китай.
Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Японии Нобуо Киси.
"Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", — сообщили в Пентагоне.
Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.