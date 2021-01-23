В Министерстве иностранных дел России призвали США не вмешиваться во внутренние дела страны.
Также российские дипломаты посоветовали своим американским коллегам обратить внимание на проблемы своей страны.
"Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период "ковид-эпидемии". Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств", — отметили в МИД РФ.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.